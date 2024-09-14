"Далекобійне" рішення США, враження від столиці, реакція на злочини РФ: усе про візит Майкла Дугласа до Києва

Як зауважив актор, він дуже радіє, що завітав до столиці.

Напередодні у Києві відбувся масштабний Саміт перших леді та джентльменів, який організувала Олена Зеленська. У ньому взяв участь голлівудський актор, кінопродюсер та посол доброї волі ООН Майкл Дуглас. Він дав ексклюзивне інтерв'ю ТСН, у межах якого йшлося про війну, об'єднаність українців та вибори у США.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що вразило актора у Києві

Майкл Дуглас зовсім не очікував, що Київ має такий вигляд під час війни. За словами гостя, у нього не було переживань щодо безпеки.

"Я подумав: якщо, то про мене подбають і я в надійних руках. Сюди приїхали перші леді з багатьох країн. Ми з сином почувалися в безпеці. Хоча я не знав, чого чекати, і не думав, яке Київ дивовижне місто", – поділився враженнями Дуглас.

Кінопродюсер зізнався, що уявляв його, можливо, як східний Берлін після повалення стіни. А тут таке вражаюче європейське місто.

"Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає", – зазначив Дуглас.

Дуглас був у коледжі, коли сталася війна з В'єтнамом, яка дуже розділила країну. А зараз він опинився у країні, яка є дуже об'єднаною, попри те, що війна триває так довго.

"Я знаю, що зявилася втома. Але ви повинні розуміти, що це чудове нагадування Америці, яка плекає свою демократію 278 років і має свої проблеми. Але ж наскільки вона важлива! Демократія вимагає багато зусиль від усіх", – говорить Дуглас.

Шокований злочинами росіян

За словами Дугласа, у Києві його найбільше вразила розбита російською ракетою дитяча клінічна лікарня "Охматдит".

"Те, що я побачив – це розбита дитяча лікарні. І мене найбільше розлютило, коли я зрозумів, як керована ракета заходила в повітряний простір, маневрувала і влучила прямісінько в ціль", – сказав Дуглас.

Він наголосив, що атака на "Охматдит" стала переконливим свідченням жорстокості росіян. Це був прицільний удар по дитячій лікарні.

"Просто важко уявити, яким повинно бути громадянське суспільство, яке дозволяє бомбити дитячу лікарню навіть в умовах війни. В Америці ми ще більше зрозуміли рівень жорстокості ворога, з яким ви боретесь", – наголосив він.

Поставив крапку над "і" у своєму походженні.

Відомо, що на офіційних сторінках Майкла Дугласа є інформація, що предки по лінії батька походять з Білорусі. Але чимало українців вважають, і це поширювалось в пресі, що бабуся і дідусь Майкла Дугласа народились в Одесі. Оскароносний актор зауважив — він чув про це, та все не так.

"Ми робили дослідження в Нью-Йорку, отже детально в усьому розібралися. Мої предки з Білорусі. Мій дідусь Гаррі поїхав звідти до США 1904 року... Реальність була в тому, що він був грабіжником і були ще брати, я їх не знав, які були теж частиною тієї команди і мали залишити країну з тієї причини", — зізнався Майкл Дуглас.

Актор почав досліджувати історію своєї родини і виявив, що те білоруське село було в Чорнобильській зоні і зараз воно не існує. Бо ця територія постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 року.

Закликає США виявити рішучість

На переконання продюсера, Сполучені Штати як лідери НАТО повинні виявляти більше практичності та агресивності у постачанні зброї Україні та дозволах на її застосування.

"Я спілкувався з президентом Зеленським сьогодні на цю тему і мені дуже сумно, що нам знадобилося стільки часу, щоб розігнатися і набрати потрібну швидкість. Я зараз тримаю кулаки за те, щоб це сталося”, - зазначив він.

Водночас Дуглас висловив сподівання, що нарешті ситуація зміниться й адміністрація Байдена виявить рішучість.

"Я читаю новини з Америки: хоча наші урядові структури давно підтримують передання Україні далекобійних ракет, затримка була більше за виконавцями в президентському офісі. Але нарешті все має змінитись", - наголосив він.

Вибори в Америці

Америка обирає нового лідера, і на президентських виборах актор Майкл Дуглас підтримує віцепрезидентку США, заступницю Байдена. Він вважає Камалу Гарріс дуже здібною і наголосив, що пам'ятає її по роботі прокурором у Каліфорнії.

"Ви уявляєте, що таке Каліфорнія? Скільки в Україні населення, 40 мільйонів? Так ось Каліфорнія за населенням як Україна. Гарріс дуже здібна, раніше я підтримував Байдена, але я зрозумів, що для нього вже час відступитися і знятися з перегонів. І ми побачили на останніх дебатах, коли є сили і вік дозволяють апелювати опоненту, то це виглядає набагато потужніше", – підсумував він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВПЕРШЕ В СТУДІЇ ТСН МАЙКЛ ДУГЛАС! АКТОР ДАВ ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю! ТАКОГО від НЬОГО ВИ ЩЕ НЕ ЧУЛИ!"

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