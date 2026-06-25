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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Далекобійні удари по РФ: уражено нафтобазу на Кубані та НПЗ в Уфі — Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна продовжує реалізацію «плану далекобійних санкцій».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Удари по РФ

Удари по РФ / © ТСН

Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі у відповідь на затягування війни та обстріли українських міст. Зокрема, атаковано НПЗ в Уфі та нафтобазу на Кубані.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удари по РФ

«Наші далекобійні операції — це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах», — зазначив президент.

За його словами, вночі Сили оборони уразили нафтобазу «Полтавська» в Краснодарському краї РФ. Відстань до цілі становила близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Також вранці Служба безпеки України завдала ударів по двох нафтопереробних заводах в Уфі — «Башнефть-Уфанефтехим» і «Башнефть-Новойл», які розташовані приблизно за 1500 кілометрів від фронту.

Президент наголосив, що Україна продовжує реалізацію «плану далекобійних санкцій» і подякував українським військовим за точність і результативність.

«Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати», — резюмував український лідер.

Як ми писали, зранку 25 червня в Уфі пролунали вибухи. Стало відомо, що під удар дронів потрапив НПЗ в Уфі. Місцеві жителі почали активно ділитися наслідками ураження у Мережі. З кадрів видно, щона об’єктом здійнявся густий стовп диму. Інформація про збитки для держави-агресорки уточнюється.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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