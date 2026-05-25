Зброя майбутнього на тлі минулого: голова СБУ на виставці Петлюри розповів, як далекобійні дрони міняють правила війни / © СБУ

Реклама

Далекобійні удари по тилових об’єктах РФ та унікальні спецоперації Служби безпеки України поступово компенсують дефіцит ресурсів у війні проти агресора та наближають справедливий мир.

Про це заявив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара під час відкриття виставкового проєкту «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри» у Національному музеї історії України.

«Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир», — наголосив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Реклама

Хімічні заводи та штаб ФСБ: куди дістали дрони СБУ

Нагадаємо, що лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами по важливих логістичних об’єктах ворога, його військових підприємствах, складах та базах на тимчасово окупованих територіях та в глибині країни-агресора.

Зокрема, бійці Служби влучили у хімічний завод «Метафракс Кемікалс», який розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною (Пермський край, РФ), та у виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ, а Центр спецоперацій «Альфа» — уразив штаб російських ФСБівців на окупованій території.

Історичні містки: від Симона Петлюри до сьогодення

Також під час відкриття виставкового проєкту «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри» у Національному музеї історії України Євгеній Хмара звернув увагу, що історичний досвід є надзвичайно цінним у сучасній війні. На його думку, українським воїнам варто вивчати уроки з минулого.

© СБУ

«Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу. Служба безпеки України та інші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам’яті», — підкреслив Євгеній Хмара.

Реклама

© СБУ

Очільник СБУ подякував організаторам заходу за збереження історичної спадщини. На виставці представлено понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість з них — представлені в Україні вперше.

Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція зберігала їх для того, щоб передати країні після відновлення незалежності.

Нагадаємо, СБУ затримала 18-річного агента РФ, який збирав інформацію про наслідки масованої атаки по столиці 24 травня.

Новини партнерів