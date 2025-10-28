Далекобійні удари України по РФ: експерт пояснив, на які об'єкти робитиметься акцент

Атаки на Росію / © ТСН.ua

Україна готує далекобійні удари по унікальних цілях у РФ. І акцент буде на унікальних об’єктах.

Про це військовий експерт Іван Ступак сказав в ефірі «День.LIVE»

Передовсім Україна буде шукати так звані «діаманти» — обʼєкти, аналогів яким на території РФ немає. Наприклад, Оренбурзьке газове підприємство, яке єдине у РФ виробляє хімічну домішку до природного газу, що надає йому запах.

«Ми ж знаємо з вами зі шкільного курсу хімії фізики, що природний газ — це газ без запаху, без кольору. І ось це підприємство єдине в Росії, яке виготовляє оцю спеціальну хімічну домішку», — зазначив Ступак.

Він додає, що президент вже розкрив географію та характер ударів. Треба бити далі по російських НПЗ.

«З моєї логіки: далі радіус дії, далі по радіусу влучання по НПЗ Російської Федерації за позначку 2000 кілометрів. Думаю, на це буде фокус», — зазначив Ступак.

Ступак вважає, що акценти на таких унікальних обʼєктах дозволять зруйнувати критичні вузли забезпечення ворожої армії.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по газопереробному заводу в Оренбурзі. На території об’єкта зафіксували вибухи та масштабну пожежу.

«Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу», — зазначили у Генштабі ЗСУ.