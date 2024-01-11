Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той ухилився від мобілізації

У Львівській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили далекобійника, який намагався вивести свого сина за кордон, що його не мобілізували до армії.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, підозрюваний мав право безперешкодного виїзду закордон як водій, що здійснює міжнародні вантажні перевезення. Він у жовтні 2023 року хотів вивести за кордон свого сина, щоб того не мобілізували до армії.

Підозрюваний заховав сина у своєму спальному мішку та рушив до пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Там під час огляду прикордонники виявили ухилянта.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що справді хотів вивести сина за кордон, оскільки не хотів, щоб його мобілізували до армії.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 332 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові таксист відмовився везти військового.

Читайте також: