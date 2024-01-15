Далекобійник вивіз за кордон двох чоловіків, які ховались від мобілізації: що він вигадав

На суді далекобійник заявив, що безкоштовно вивіз ухилянтів за кордон.

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили далекобійника, який вивіз за кордон двох чоловіків-ухилянтів. Він реєстрував їх у системі "Шлях", як других водіїв фури і таким чином чоловіки втекли від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, водій-ФОП у лютому та березні 2023 року вніс дані про двох чоловіків до системи "Шлях" і вони виїхали на його фурі, як другі водії. Після цього ухилянти не повернулись до України.

На суді далекобійник провину визнав. Він заявив, що грошей за переправлення чоловіків за кордон не брав, оскільки ухилянти його знайомі. Він просив суд суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.332 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі і заборонив займатись діяльністю, пов'язаною із переправленням за кордон. Проте цей вирок суд замінив на 1 рік та 6 місяців іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львівській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили далекобійника, який намагався вивезти свого сина за кордон, що його не мобілізували до армії.

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