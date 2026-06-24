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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

«Далі буде»: Сирський назвав та показав воїнів, які били по Москві, і заінтригував заявою (відео)

Відео із кадрами атаки Сирський підписав лаконічно, але інтригуюче: «Далі буде».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Військові, причетні до атаки по Москві

Військові, причетні до атаки по Москві / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав військових, які завдали масштабного удару по Москві 18 червня та навели неабияку паніку серед росіян.

Відео із військовими опублікував на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

За його словами, атакували столицю РФ оператори 1 Окремого центру БПС СБС разом з 412-ю окремою бригадою NEMESIS, 413-м окремим полком «Рейд» та 414-ю окремою бригадою «Птахи Мадяра».

Відео із кадрами атаки підписав лаконічно, але інтригуюче: «Далі буде».

Український військовослужбовець додав, що до удару по Москві було залучено багато груп.

«Так само бачили новини про Москву. Це працювали якраз мої хлопці і наші колеги з інших рот і інших зон. Це велика комбінація роботи. Вони були залучені дуже багато», — сказав він.

© Олександр Сирський

Атака на Москву 18 червня — що відомо

Ранок 18 червня у Москві розбудив жителів Росії вибухами та пожежами. Перед цим росіяни чули гул безпілотників. Після серії влучань над містом піднявся густий дим. Жителі столиці були в паніці та шоці.

Президент України Володимир Зеленський назвав це «абсолютно справедливою відповіддю» на удари РФ по Україні, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. А у Путіна вибухнули новими погрозами та анонсували потужні удари по Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
287
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