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«Далі буде»: Сирський назвав та показав воїнів, які били по Москві, і заінтригував заявою (відео)
Відео із кадрами атаки Сирський підписав лаконічно, але інтригуюче: «Далі буде».
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав військових, які завдали масштабного удару по Москві 18 червня та навели неабияку паніку серед росіян.
Відео із військовими опублікував на офіційній сторінці у телеграм-каналі.
За його словами, атакували столицю РФ оператори 1 Окремого центру БПС СБС разом з 412-ю окремою бригадою NEMESIS, 413-м окремим полком «Рейд» та 414-ю окремою бригадою «Птахи Мадяра».
Відео із кадрами атаки підписав лаконічно, але інтригуюче: «Далі буде».
Український військовослужбовець додав, що до удару по Москві було залучено багато груп.
«Так само бачили новини про Москву. Це працювали якраз мої хлопці і наші колеги з інших рот і інших зон. Це велика комбінація роботи. Вони були залучені дуже багато», — сказав він.
Атака на Москву 18 червня — що відомо
Ранок 18 червня у Москві розбудив жителів Росії вибухами та пожежами. Перед цим росіяни чули гул безпілотників. Після серії влучань над містом піднявся густий дим. Жителі столиці були в паніці та шоці.
Президент України Володимир Зеленський назвав це «абсолютно справедливою відповіддю» на удари РФ по Україні, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. А у Путіна вибухнули новими погрозами та анонсували потужні удари по Україні.