"Далі буде": Зеленський заявив, що готуються нові законодавчі ініціативи щодо деолагархізації

Перша ініціатива - це законопроєкт про олігархів.

В Україні готують нові законодавчі ініціативи щодо деолагархізації.

Про це сказав під час форуму "Україна 30" президент Володимир Зеленський.

За його словами, перша ініціатива - це законопроєкт про олігархів, який вже надійшов до Верховної Ради.

"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок - закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", - наголосив глава держави.

До слова, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що інші документи повинні стосуватися, зокрема, антимонопольних справ та медіа.

Як повідомлялося, 2 червня президент подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". В ОП запевняють, що законопроєкт не порушує права людей, які підпадають під визначення олігарха.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні уперше за багато років кількість олігархів знизилася, а після того, як суд відправив під домашній арешт кума Путіна і лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, в державі почнуть деолігархізовувати й інших відповідних осіб. Зеленский попередив, що подібні заходи очікують і на інших олігархів, якщо вони не стануть просто великими бізнесменами.

Новини України: вже в 20 числах червня розглядатимуть законопроєкт "Про деолігархізацію"

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