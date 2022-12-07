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Дали координати артилеристам: батько і син з Харківщини не пошкодували власний будинок, щоб знищити штаб окупантів

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Дали координати артилеристам: батько і син з Харківщини не пошкодували власний будинок, щоб знищити штаб окупантів

Прикордонники з Харківщини дозволили знищити ЗСУ власний дім, аби ліквідувати окупантів, які там розмістилися.

В Харкоівській області батько і син, які воюють в  лавах Держприкордонслужби дозволили ЗСУ знищити їхній будинок. Там розміщався штаб окупантів.

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євген Жуков (позивний Маршал). 

За його словами, батько Роман та син Владислав служать в одному прикордонних підрозділів на Харківщині. Населений пункт, де проживали прикордонники, російські окупанти захопили одразу й розмістили там свої засоби радіоелектронної боротьби, аби глушити зв’язок.

Своїх рідних прикордонники встигли евакуювати, а їхній будинок зайняли окупантиі розмістили там свій штаб.

Батько і син ухвалили для себе непросте рішення - передати координати оселі артилеристам.

На запитання, чи не шкодують про втрачену домівку, прикордонники відповідають: "Ні!". Говорять, що після Перемоги вони побудують ще кращий будинок і в ньому не буде ноги окупантів. 

Нагадаємо, що у Верховній Раді повідомили, хто зараз переважає в артилерії та живій силі на фронті. Зазначається, що перевага в артилерії та живій силі на боці Росії, бо це ресурсна країна.

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Дата публікації
Перегляди
15к
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