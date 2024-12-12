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Далі – тільки гірше: ЗСУ показали ефектну роботу дронів по ворогові на Курщині (війна)

Далі – тільки гірше: ЗСУ показали ефектну роботу дронів по ворогові на Курщині (війна)

Робота по ворогові

Звісно ж, шансів противнику наші вправні захисники не залишили.

Українські бійці показали ефектну роботу дронів по ворогові. Кадри зафіксовані у Курській області у листопаді 2024 року. 

Про це пише командир 414 Окремої бригади БпС ЗСУ "Птахи Мадяра". 

"Ну і звісно, "нас там нєт", – іронічно зазначають бійці.

Цікаво, що відео супроводжує символічний трек про "Cуджанську Народну Республіку". Також у відео згадується і ATACMS, i F-16. 

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ВЙО Команди фпв Кліма-Team Птахів Мадяра у КуНР, листопад 2024р.

Нагадаємо, пріоритетом для України на фронті є утримання під контролем частини Курської області, адже це послаблюватиме Росію під час будь-якого формату контактів і під час будь-яких перемовин. Це питання вже міжнародної дипломатії і подальшого дипломатичного вирішення війни.

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