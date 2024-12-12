Далі – тільки гірше: ЗСУ показали ефектну роботу дронів по ворогові на Курщині (війна)

Звісно ж, шансів противнику наші вправні захисники не залишили.

Українські бійці показали ефектну роботу дронів по ворогові. Кадри зафіксовані у Курській області у листопаді 2024 року.

Про це пише командир 414 Окремої бригади БпС ЗСУ "Птахи Мадяра".

"Ну і звісно, "нас там нєт", – іронічно зазначають бійці.

Цікаво, що відео супроводжує символічний трек про "Cуджанську Народну Республіку". Також у відео згадується і ATACMS, i F-16.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ВЙО Команди фпв Кліма-Team Птахів Мадяра у КуНР, листопад 2024р.

Нагадаємо, пріоритетом для України на фронті є утримання під контролем частини Курської області, адже це послаблюватиме Росію під час будь-якого формату контактів і під час будь-яких перемовин. Це питання вже міжнародної дипломатії і подальшого дипломатичного вирішення війни.

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