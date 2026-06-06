Дальність до 900 км і напрямок на Москву: що відомо про українську балістику, яка замінить ATACMS

Україна розробляє аналог американських ATACMS для ударів по російським тилам

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Українська компанія Fire Point успішно протестувала вітчизняну балістичну ракету FP-7 із дальністю ураження до двохсот кілометрів. Ці новітні розробки мають стати значно дешевшою, але ефективною альтернативою американським комплексам ATACMS.

Про ключові етапи створення зброї та необхідні технології для ударів по Росії розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі “24 Каналу”.

За його словами, для модернізації ракети потрібно інтегрувати європейську головку самонаведення системи IRIS-T. Більшість необхідних для цього компонентів уже успішно виробляють західні партнери України.

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Головні етапи випробувань

Перспективна ракета FP-9 матиме системи наведення та орієнтації, які є повністю аналогічними до попередньої моделі FP-7. Проте найважливішим елементом конструкції залишається двигун, випробування якого планують провести вже найближчим часом. Якщо тестування пройде успішно, зброя зможе підтвердити свою дальність у 850–900 кілометрів вже цього літа.

Експерт наголосив, що значна частина потрібних технологій для української балістики вже давно відпрацьована. Створення твердопаливного двигуна потребує суворого дотримання складної технології та великої кількості виробничих етапів. Саме процес правильного заливання палива робить цей етап одним із найскладніших у всьому циклі розроблення.

Перенесення виробництва та цілі

Раніше твердопаливні двигуни для ракетного комплексу «Сапсан» виготовляли на підприємстві у Павлограді. Однак через постійні російські обстріли виробничі потужності довелося терміново перенести за кордон. Тепер нові рушійні установки для українських балістичних ракет планують виготовляти на території Данії.

Наразі бойова частина базової версії ракети важить сто п’ятдесят кілограмів. Водночас розробники роблять усе можливе, аби максимально збільшити дальність польоту та вагу боєряду до восьмисот кілограмів. Головною метою інженерів є створення такої балістичної зброї, яка зможе безперешкодно діставати до Москви.

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Нагадаємо, Україна розробляє унікальні «розумні міни». У Мінцифри пояснили, що новий вид озброєння буде значно відрізнятися від звичайних мін — до мін планують інтегрувати штучний інтелект для автоматичного розпізнавання цілей.

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