Дальність ударів дронів РФ суттєво зростає: аналітики ISW попереджають про небезпеку

Безпілотник

Російські війська продовжують збільшувати дальність польоту своїх безпілотників, щоб завдавати більш глибоких ударів по території України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що це підкреслює нагальні потреби України в традиційних системах протиповітряної оборони.

Зокрема, в ISW посилаються на геолоковані відео, які опублікував російський центр безпілотних технологій «Рубікон». На них видно, як війська РФ здійснюють удар БпЛА по гелікоптеру ЗСУ Мі-24 на передовій базі на північний схід від Біликів, що у Полтавській області. Вона розташована за 150 км від кордону між Росією та Україною.

На кадрах також удар по транспортному літаку Ан-26 у міжнародному аеропорту Миколаєва, який за 60 км від окупованої Кінбурнської коси. За даними OSINT на основі супутникових знімків, Ан-26 припаркований в аеропорту від 2022 року, що свідчить про те, що він був списаний.

ISW наводить цитату українського експерта з радіоелектронної та радіоелектронної боротьби Сергія «Флеш» Бескрестнова. З його слів, окупанти завдали ударів за допомогою дронів «Молния», які керувалися через Starlink, а не через мобільні мережі. Він заявив, що загарбники використовували або диверсійно-розвідувальні групи для запуску безпілотників з ближчої позиції, або дрони-бази для розширення дальності польоту безпілотників.

«Нещодавні удари безпілотників великої дальності використовують дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні, що підкреслює нагальну потребу України в системах точкової протиповітряної оборони для збиття безпілотників, оскільки систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, недостатньо для захисту критичної інфраструктури України від такої географічно всепроникної загрози», — підсумовує ISW.

Нагадаємо, окупанти взялися атакувати українську залізницю. Сержант батальйону безпілотних систем «Інквізиція» 59-ї ОМБр Олександр Карпюк вважає, що ідея обладнати кожен потяг засобами РЕБ є технічно складною та малоефективною. За словами військового, РЕБ — це не «чарівна кнопка», а складна система, яка працює в комплексі. Щоб заглушити сучасний дрон, потрібно розуміти, на яких частотах він працює, і мати відповідне обладнання.