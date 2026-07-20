Скандали під час мобілізації / Ілюстративний колаж / © ТСН

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На Рівненщині ветеран війни заявив, що його витягли з фури, вдарили кілька разів і силоміць запхали до буса працівники ТЦК, а потім викинули посеред дороги, коли дізналися, що він має інвалідність і воював на фронті.

Про це передає місцеве видання ITV media group.

Інцидент стався у Вараському районі Рівненської області. Чоловік працює водієм з міжнародних перевезень. Він відпочивав перед рейсом на паркованні, а вже за лічені секунди опинився у бусі ТЦК.

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«Стояв на паркінгу, на фурі відпочивав. Під’їхав бус, постукали в двері. Оскільки я ветеран бойових дій, мені нічого приховувати. Відкрив двері, вони почали вимагати документи. Спитав законність. Законності жодної не було. Вийшов поліцейський, назвав тридцять другу статтю — і мене зразу за ноги, до буса. Сказали: „Времені в тебе вже немає, документи вже не хочеш пред’являти, будеш розбиратися у ТЦК“», — розповідає ветеран.

Чоловік стверджує, що в бусі ТЦК його побили.

«Закинули до буса, дали мені по зубах два рази і повезли… Буквально через півтора кілометра вони відкрили гаманець, там документи, побачили, що ветеран, побачили, що є інвалідність. У них зразу змінився тон. Один той, що вдарив, сказав: „Везем на Сарни (інший районний центр — Ред.), хай [нецензурна лексика] пішки“. А другий, той, що подивився документи, змінив тон і каже: „Висаджуємо його тут“», — розповідає він.

За словами ветерана, далі його разом із документами просто викинули з буса під час руху, не зупиняючи автомобіль. Уже коли він зміг дістатися додому, викликав швидку та поліцію.

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Чоловік розповідає, що ще 2015 року став на захист своєї країни, а вже 2025-го на Донеччині зазнав поранення і був звільнений зі служби за станом здоров’я та отримав інвалідність.

Голова ветеранського корпусу Рівненського осередку Костянтин Лазарчук розповідає, що разом з іншими ветеранами став на захист побратима і провів з працівниками ТЦК бесіду.

«Приїхали хлопці конкретно, які його „пакували“, були ну такі дядьки громадні, по два, під два метри», — зазначив він.

Зрештою, працівники ТЦК визнали свою вину та перепросили ветерана. За цим фактом у поліції проводиться перевірка.

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Що розповіли в поліції

«Спочатку заявник повідомив поліцейських, що не потребує медичної допомоги, однак згодом він звернувся до служби екстреної медичної допомоги. Через деякий час до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про надання допомоги тридцятирічному жителеві міста Умань. За результатами огляду у нього було діагностовано садна губи, спини та стегна. Госпіталізація потерпілому не знадобилася», — розповіла речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

У коментарі виданню у Рівненському обласному ТЦК та СП запевнили, що «конфлікт вичерпано». Офіційно цю інформацію Рівненський ОТЦК наразі не коментував.

Раніше в Луцьку ветеран з інвалідністю заявив про побиття військовими ТЦК.

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