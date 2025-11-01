У РФ було пошкоджено дамбу Бєлгородського водосховища / © із соцмереж

Удари ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Схожа ситуація у Харківській області.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

Речник української бригади повідомив, що удари ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець, що ускладнює форсування цих водойм російськими військами.

Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Куп’янському напрямку.

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Борової у напрямку Новоплатонівки та на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Сержант-офіцер української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 31 жовтня повідомив, що російські війська використовують спеціалізовані підрозділи для проникнення на українські позиції та застосовують теплозахисні плащі та намети для протидії українським безпілотникам з тепловізійними датчиками. ЗСУ спостерігають збільшення кількості російських безпілотників у цьому районі, зокрема важких бомбардувальників, таких як «Кощій».

Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися, а російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня, показують російський удар по українських операторах безпілотників на схід від Костянтинівки. Це свідчить про те, що українські сили або утримували позиції, або нещодавно просунулися в районі, де російські війська зберігають присутність.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Росії просунулися на захід від Плещіївки, на північ та північний схід від водосховища Клебан-Бик (обидва на південний схід від Костянтинівки) та на захід від Торецького (на південний захід від Дружківки). Але підтвердження цієї інформації нема.

Українські війська просунулися в тактичному районі Добропілля та на Покровському та на Новопавлівському напрямках.

Російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Мапа ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 31 жовтня, видно, як підрозділи 36-ї мотострілецької бригади РФ піднімають прапори в кількох місцях у Новоолександрівці (на південний захід від Великомихайлівки). ISW оцінює, що ця місія з інфільтрації не змінила контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій.

У Запорізькій та Херсонській областях підрозділи армії РФ продовжили наступальні дії, але не просунулись уперед.

Нагадаємо, президент Зеленський та очільник СБУ Василь Малюк повідомили, що ситуація у Покровську дуже складна, там точаться важкі бої. Але інформація про оточення ЗСУ не відповідає дійсності.