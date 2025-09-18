Дані українців з "Е-нотаріату" потрапили у відкритий доступ: деталі скандалу

Нотаріальні документи / © Pexels

Під час тестування «Е-нотаріату» дані про довіреності, заповіти та інші документи опинилися у відкритому доступі. Нотаріальна палата України заявила про порушення нотаріальної таємниці.

Про це йдеться у повідомленні Нотаріальної палати.

«Нотаріальна палата України звернулася до Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи е-нотаріату. Лист 41/3 від 18.09.2025. У ході роботи з навчальною версії системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян», — йдеться у повідомленні.

НПУ висловлює свою готовність долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов’язані із учбовою версією тестування е-нотаріату.

