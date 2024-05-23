Дані з "Резерв+" чи паперовий військовий квиток: що перевірятимуть у чоловіків на кордоні

Прикордонники у пунктах пропуску перевірятимуть у чоловіків лише паперовий військово-обліковий документ. Дані програми "Резерв+" під час перетину кордону враховувати не будуть.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Це ("Резерв+" - Ред.) виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цей застосунок", - наголосив він.

З його слів, прикордонникам необхідний паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Адже від 18 травня на кордоні перевіряють наявність військового квитка в чоловіків, вік яких від 18 до 60 років. Це стосується заброньованих громадян; осіб, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я; батьків трьох дітей до 18 років; чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.

"Від березня між Держприкордонслужбою і Міністерством оборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних: базою ДПСУ і системою "Оберіг". За необхідності прикордонники можуть її використати, як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг", - пояснив Демченко.

Представник ДПСУ наголосив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає. Втім, вже найближчим часом це може буде зроблено.

"І для певних категорій громадян можуть бути змінені умови перетину кордону. Коли це станеться, ми проінформуємо", - додав Демченко.

Нагадаємо, від 18 травня для чоловіків дещо змінилося під час перетину кордону.Так, стає обов’язковою наявність військово-облікових документів в українців, вік яких від 18 до 60 років.

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