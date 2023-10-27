Данілов жорстко відповів Арестовичу на його сумніви щодо звільнення України

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу на його закиди, що звільнити Україну до кордонів 1991 року нині майже неможливо.

Олексій Данілов натякнув, що Олексій Арестович рано чи пізно відповість за свої слова про вихід на кордони 1991 року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу".

"Наше завдання одне — це перемога. І ми розуміємо, що це вихід на кордони 1991 року. Тому що є Конституція. Вона чітко регламентує, що таке Україна. Якщо депутати будуть змінювати Конституцію, тоді ми можемо говорити про інше", - сказав Данілов.

Він додав, що "ті діячі російськомовні, які зараз заявляють, що нам не треба виходити на кордони 1991 року, вони мають на увазі, що рано чи пізно їм за ці слова прийдеться відповідати".

Що сказав Арестович

В одному зі своїх інтерв'ю Арестович заявив, що 2014-го року українці заснули в Україні, а прокинулися в "європейському Ізраїлі". За його словами, нині Україні слід навчитися в Ізраїлю покладатися на себе (на своїх громадян, довіряти їм, допомагати їм з боку держави реалізовувати свої таланти й потенціал тут, допомагати бізнесу, розвивати власний ВПК, науку, технології тощо) та примножувати друзів, не збільшуючи ворогів і на міжнародній арені, і всередині держави.

"Сьогоднішня українська влада чинить навпаки: ми втрачаємо друзів серед партнерів і союзників, плодимо ворогів, а держава не довіряє громадянам, притискає права і свободи, притискає бізнес. І хтось має говорити правду про це, адже охочих серед чинних чиновників і політиків, як завжди, не знайти. Політична мета - вихід на кордони 91-го року за таких умов практично неможлива з цілком закономірних причин, як і вихід до адміністративного кордону Криму в найближчі місяці", - сказав Арестович.

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