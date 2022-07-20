Данілов анонсував "гучні новини" від розвідки і натякнув на відомих осіб, які зникли з екранів після початку війни

Українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабної війни Росії проти України. Крім того, те, що робить наша контррозвідка останнім часом — це вражає.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що незабаром українці можуть почути "гучні новини". Він натякнув, що може йтися про людей, які неочікувано зникли з екранів телебачення та соцмереж після 24 лютого.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю Українському радіо.

"Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче по підготовці цього особливого періоду, який почався з лютого. Ввели багато людей, які б мали активізуватися після 24 лютого. Я вже не кажу про затримання кума Путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою Служби безпеки України на чолі з її керівником, який безпосередньо займається цими питаннями", - розповів Данілов.

Він зазначив, що зараз влада не може звітувати про всіх суспільству, але "те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом — це вражає, і за це їм велика дяка і пошана".

Данілов також анонсував "гучні новини" і натякнув на осіб, які зникли з екранів телебачення після повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", - сказав Данілов.

За його словами, тепер дуже цікаво спостерігати за тим, як деякі люди поводилися у соцмережах після початку повномасштабної війни.

"Я можу сказати, що один з індикаторів взагалі на цій війні — це соціальні мережі. І дуже цікаво моніторити, починаючи після 24 лютого, хто і як себе поводив, як перетирали ті записи, які були до того, як була мовчазна ситуація 5, 7, 10 чи 14 днів першого періоду війни, а потім вони схаменулися", - сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що дехто навіть до цього часу не повернувся до ефірів.

"До того ж, це люди відомі і були на слуху, зокрема це політологи, мери деяких міст нашої країни та багато інших постатей, які були свого часу відомі нашому суспільству", - сказав секретар РНБО.

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