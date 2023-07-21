Данілов анонсував посилення захисту портів зброєю українського виробництва

Наразі Україні не вистачає засобів ППО щодо деяких видів російського озброєння. Натомість український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури.

Про це повідомив під час телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Маємо розуміння, що не вистачає засобів ППО саме по деяких видах того озброєння, яке використовує РФ. Президент поставив завдання забезпечити захист. Сьогодні працюють всі можливі контакти, щоб пришвидшити поставки необхідної техніки", - заявив Данілов.

За його словами, військові керівництво вже має розуміння в системах захисту, а український ВПК "вже виробляє такий захист". Також він зауважив, що найближчим часом, це буде посилено. Втім, на жаль, це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди". Втім, видання Bild пише, що Росія буде вимушена повернутись до "зернової угоди" під тиском КНР та Туреччини. Зазначається, що Москва має не так багато партнерів і вона не в тій ситуації, щоб так просто ними розкидуватись, зриваючи "зернову угоду", яка була вигідна Анкарі та Пекіну.

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