Данілов анонсував появу далекобійних безпілотників і натякнув на Кремль

В Україні вже незабаром можуть з'явитися далекобійні безпілотники. Їх назвали на честь німецького пілота, який у 1987 році зміг безперешкодно долетіти до Москви і приземлити просто біля Кремля.

На озброєнні українських захисників можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

"Український рій імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - написав він.

Данілов додав фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов ППО СРСР та приземлився на Червоній площі в Москві.

"1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", - написав секретар РНБО.

«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.

1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників у нашій державі.

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