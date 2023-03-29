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Данілов анонсував появу далекобійних безпілотників і натякнув на Кремль

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Данілов анонсував появу далекобійних безпілотників і натякнув на Кремль

Фото: Associated Press

В Україні вже незабаром можуть з'явитися далекобійні безпілотники. Їх назвали на честь німецького пілота, який у 1987 році зміг безперешкодно долетіти до Москви і приземлити просто біля Кремля.

На озброєнні українських захисників можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

"Український рій імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - написав він.

Данілов додав фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов ППО СРСР та приземлився на Червоній площі в Москві.

"1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників у нашій державі.

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Дата публікації
Перегляди
3689
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