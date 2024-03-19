Данілов емоційно відповів на пропозицію Китаю щодо перемовин з РФ: "Своє хай віддають"

За його словами, у нас є Конституція, яка чітко визначає межі нашої держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на пропозицію Китаю щодо мирних перемовин з РФ. Він заявив, що Україна сама буде вирішувати свою долю. Наша держава не збирається віддавати території та позбавлятися свого суверенітету.

Про це він наголосив в рамках єдиного телемарафону.

“Що стосується Лі Хуея, я хочу всім нагадати: без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми не дозволимо нікому, жодній країні, без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати. І всі спроби, як і намагання нам диктувати якісь умови – ми занадто дорого заплатити за те, що маємо право сидіти за столом і маємо право розуміти, який має бути світ... Якщо хтось вважає, що ми маємо позбавитися своєї території, позбавитися свого суверенітету... своє віддавайте, ми своє віддавати нікому не збираємося і не будемо”, - наголосив Олексій Данілов.

За його словами, у нас є Конституція, яка чітко визначає межі нашої держави.

“Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями отак брати і розкидуватися. Тому що якомусь Хуї, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати. Це буде вирішувати народ України на чолі з президентом… Позиція наша доволі проста і зрозуміла... геть з України, а після цього ми будемо з вами починати про щось говорити”, - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін у травні відвідає Китай для переговорів із Сі Цзіньпіном.

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