Данілов натякнув на нові постачання ATACMS: "Перевищили всі очікування"

Олексій Данілов натякнув на нові поставки ракет ATACMS до України. Він додав, що результат, якого ЗСУ досягли, вдаривши по окупантах ракетами ATACMS, дуже важливий для нашої країни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, після ударів по аеродромах загарбників у Бердянську та Луганську кількість атак російських гелікоптерів на позиції наших військ зменшилася. Окрім того, значну частину гвинтокрилів, які були розташовані в окупованому Криму, ворог забрав звідти, побоюючись нових атак.

"ATACMS працюють і будуть надалі працювати", – сказав Данілов.

Він також відповів на запитання про те, чи може Україна отримати від Німеччини ракети TAURUS: "Дуже хотілось би, щоб німецька сторона ухвалила позитивне рішення".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США постачатимуть далекобійні ракети ATACMS Україні на постійній основі. Він подякував Америці "за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці".

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