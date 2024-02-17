Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію

Людям потрібна абсолютна ясність у питаннях мобілізації, демобілізації, військової підготовки тощо.
Закон про мобілізацію має бути справедливим для всіх громадян України. Крім того, всі норми законодавчого акта мають однаково і зрозуміло тлумачитися для всіх.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
На переконання Данілова, закон про мобілізацію має бути:
- справедливим для всіх громадян України
- зрозумілим для всіх наших людей.
У такому випадку громадяни матимуть абсолютну ясність у питаннях мобілізації, демобілізації, військової підготовки тощо.
"Люди мають отримати відповіді на всі питання через цей закон", – додав секретар РНБО.
Раніше економіст шокував заявою щодо витрат на новий призов.
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