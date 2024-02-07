Данілов назвав "принципову річ" в мобілізаційному законопроєкті

За словами секретаря РНБО, не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають.

Новий мобілізаційний законопроєкт передбачає "важливу і фундаментальну річ" – мобілізація має бути справедливою.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Принципово важлива є річ, яка є фундаментальною: закон про мобілізацію, який мають прийняти, він має бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають з-за рога, чим все це закінчиться. Це про справедливість", – сказав секретар РНБО.

Що саме Данілов має на увазі під справедливістю і кого вона стосується, він не уточнив.

Раніше заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив про необхідність справедливої мобілізації і що діти еліти мають бути на фронті.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також наголосив, що повістки мають отримувати навіть діти чиновників.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

ТСН.ua розбирався, чи є новий варіант документа справедливим, які норми викликають обурення в українців та чому його називають "совковим"

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