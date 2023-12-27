Данілов назвав справжню причину "натяків" Путіна на переговори

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не погодиться на маніпуляції Путіна щодо переговорів, адже єдине, чого він хоче - це капітуляції Києва.

Путін не готовий до перемовин, лише імітує готовність для тиску на Україну.

Таку думку Олексій Данілов висловив у інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин. Але ви знаєте чітко позицію нашого президента: є 10 пунктів Формули миру Володимира Зеленського", - наголосив Данілов.

Він пояснив, що перемовини, які пропонує Російська Федерація, – це лише капітуляція України.

"Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, повідомила, що Путін нібито натякає на готовність до перемир’я.

ТСН.ua зібрав реакцію України, експертів та журналістів на цю гучну статтю.

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