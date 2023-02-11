Данілов підтвердив нову “велику чистку” в силових структурах: кого це стосуватиметься

Секретар РНБО запевнив, що анонсоване президентом Зеленським очищення органів влади від хабарників та тих, “хто заважає роботі бізнесу”, буде тривати.

Після серії гучних відставок у державних структурах, зокрема, звільнень у керівництві Державної митної служби та в Міністерства оборони, така ж “велика чистка” відбудеться у Службі безпеки України, Державній податковій службі та Нацполіції.

Про це заявив секретар РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Що стосується рішень РНБО, які анонсував президент. Якщо хтось думає, що це була одноразова акція, пов'язана з митницею та іншими органами, то вони помиляються..." - заявив він.

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За словами Данілова, у силових структурах будуть позбуватися від тих, хто вважає нормальним “брати хабарі та заважати роботі бізнесу”.

"І це стосується всіх органів, які цим займалися - СБУ, податківці, митники, поліцейські та решта. Будуть всі органи чистими від тих людей, які плямують нашу країну", - підкреслив Данілов.

Окрім того, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив очільника Державної Митної Служби та його заступників.

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