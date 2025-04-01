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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Данілов після звільнення з РНБО живе на зарплату 5 тисяч гривень на місяць — декларація

За перші три місяці минулого року він задекларував 608 976 гривень зарплати в РНБО.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Данілов після звільнення з РНБО живе на зарплату 5 тисяч гривень на місяць — декларація

Олексій Данилов.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов після звільнення з державної посади отримує близько 5 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать дані його електронної декларації за 2024 рік.

За перші три місяці минулого року він задекларував 608 976 гривень зарплати в РНБО. Після звільнення Данілов не працює в державному секторі, однак має договір із ТОВ “Київська обласна енергопостачальна компанія”.

Сума виплат за цим контрактом склала 43 924 гривень, що й становить приблизно 5 тисяч гривень на місяць.

Раніше декларацію за 2024 рік оприлюднив президент Володимир Зеленський.

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