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Данілов після звільнення з РНБО живе на зарплату 5 тисяч гривень на місяць — декларація
За перші три місяці минулого року він задекларував 608 976 гривень зарплати в РНБО.
Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов після звільнення з державної посади отримує близько 5 тисяч гривень на місяць.
Про це свідчать дані його електронної декларації за 2024 рік.
За перші три місяці минулого року він задекларував 608 976 гривень зарплати в РНБО. Після звільнення Данілов не працює в державному секторі, однак має договір із ТОВ “Київська обласна енергопостачальна компанія”.
Сума виплат за цим контрактом склала 43 924 гривень, що й становить приблизно 5 тисяч гривень на місяць.
Раніше декларацію за 2024 рік оприлюднив президент Володимир Зеленський.