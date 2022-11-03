Данілов про удари окупантів по енергооб'єктах України: "Ми готувалися"

Україна готувалася до того, що росіяни битимуть по енергооб'єктах нашої держави, тому ворог не зможе українців ні до чого примусити.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна готувалася до ударів окупантів по енергетичній структурі. Всю систему перевіряли та готували до військових дій.

Про це Данілов розповів 3 листопада е ефірі телемарафону.

Секретар РНБО наголосшує, що Росія й надалі намагається знищити інфраструктуру України. Через це наразі застосовуються відключення електроенергії по території країни.

"Але я хочу зауважити, що це війна, і ми маємо бути готовими до цих речей. Ми готувалися, наша енергетична система дуже потужно готувалася до військових дій, у тому числі, була ретельна перевірка", — розповів Данілов.

Він зауважив, що Україна раніше приєдналася до енергосистеми Європи, тому в разі гострої потреби нашій державі нададуть допомогу з постачанням електрики. Крім того, Україна працює над отриманням трансформаторів, а також великих станцій, які виробляють енергетику.

"Я впевнений, що світ буде допомагати чим далі, тим більше. Ворог не зможе в такий спосіб примусити нас до тих речей, на які він сподівається. Весь цивілізований світ нам допомагає", — додав Данілов.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.

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