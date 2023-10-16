Данілов попередив про "акторів-розвідників" на службі Кремля: на кого він натякав

У Мережі вже припустили, що секретар РНБО натякав на Арестовича. Ексрадник Офісу своєю чергою накинувся на Данілова з критикою.

Російські спецслужби хочуть сформувати нову агентурну мережу в Україні за допомогою псевдоекспертів та "акторів-розвідників".

Про це заявив сектретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що єдиний шанс Росії здолати Україну – внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння.

За його інформацією, наразі ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу. Йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення.

Які ознаки діяльності таких агентів ворога

"Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", – пояснив Данілов.

Він запевнив, що правоохоронці уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх.

Також секратар РНБО закликав українців "проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної життєдіяльності".

Кого Данілов мав на увазі

І хоча Данілов не назвав ім'я "акторів-розвідників", у Мережі вже припустили, що секретар РНБО натякав на ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.

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Зауважимо, що Арестович має акторське минуле, а в одному з інтерв'ю він вихвалявся, що є розвідником.

Начальник ГУР Кирило Буданов підтвердив інформацію, що Арестович служив в українській розвідці, але уточнив, що "це було давно".

Останнім часом Олексій Арестович став критикувати чинну українську владу. Зокрема, він дорікнув керівництву України у відсутності будівництва великих оборонних споруд, подібних до "лінії Суровікіна" на всіх напрямках фронту, особливо Куп'янсько-Лиманському. Також ексрадник ОП вважає, що мовляв "заради міфу про "фортецю Бахмут" було витрачено дуже багато військ, техніки і ресурсів".

Що відповів Арестович

І хоча секретар РНБО не назвав ім'я Арестовича у своїй заяві про "акторів-розвідників" Кремля, останній різко відреагував на такі висловлювання Данілова.

"Кожен у державі своя функція: СБУ ловить шпигунів, поліція захищає наші вулиці, армія – воює. Арестович має функцію – роз'яснювати ситуацію мільйонам людей. Є функція і у секретаря РНБО. П***іти державною.

А ні, він ще носить слайди президенту, я кілька разів бачив. Іншої користі від нього за два з половиною роки в Офісі я так і не помітив.

І якщо Ви вважаєте, що ваше життя не має сенсу і Ви займаєтесь незрозуміло чим, то пригадайте, що окрім ООН є ще секретар РНБО України", – написав Арестович у Телеграм.

Недавно поліція розпочала досудове розслідування у справі Арестовича щодо пропаганди сексизму й насильницьких дій.

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