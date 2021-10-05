Данілов повідомив, коли РНБО знову збереться на засідання та які питання у порядку денному

Данілов повідомив, коли РНБО знову збереться на засідання та які питання у порядку денному

Він уточнив, що засідання РНБО призначає тільки президент України Володимир Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, коли відбудеться наступне засідання РНБО.

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Про це він сказав під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента 5 жовтня.

"Я простий секретар, як я вже неодноразово казав. Найближче засідання має відбутися або у цю п'ятницю (8 жовтня), або у наступну п'ятницю (15 жовтня) Це залежить від того, яке рішення буде ухвалювати президент нашої країни", - сказав Данілов.

Він додав, що РНБО має чіткий графік і план дій і рішень, які ухвалюються, а на найближчому засідання розглядатиметься питання щодо контрабанди в країні.

"Ми на найближчому засіданні будемо заслуховувати ситуацію, пов`язану зі звітом усіх відповідних органів, те, що стосується контрабандистів - кожен орган має прозвітуватися про кожну особу, на яку були накладені санкції саме за контрабанду", - наголосив секретар РНБО.

Також у порядку денному передбачено питання надрокористування.

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