Данілов повідомив про готовий пакет пропозицій щодо безпекової ситуації в Україні

Секретар РНБО зазначив, що після перемоги України у світі створять нові альянси.
Апарат Ради національної безпеки і оборони України підготував пропозиції щодо безпокової ситуації в нашій країні у найближчому майбутньому.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про це у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" в рамках телемарафону.
"Після нашої перемоги будуть нові альянси. Ми передали з Апарату Ради національної безпеки і оборони України свої пропозиції щодо нашого бачення безпокової ситуації в нашій країні у найближчому майбутньому. Після цієї війни створять нові союзи. А право бути сильними ми вибороли", - сказав Данілов.
Нагадаємо, Данілов також повідомив, що після закінчення війни стане зрозуміло, чим займались українські олігархи, а дехто з них навіть стане бідним.
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