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Данілов пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

Данілов пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

Олексій Данілов / Фото: прес-служба РНБО

Наразі організувати голосування неможливо.

Наразі мільйони українців перебувають за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.

Секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Сніданок з 1+1" пояснив, чому проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни майже неможливо. 

"Зараз нам ще насувають – давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди наразі перебувають в окопах. А завдання держави доволі просте – забезпечити голосування кожного і кожній, який перебуває...  А ті хто за кордоном? Людям, які починають давати нам поради, треба розуміти, що треба жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вибори, згідно із законодавством, під час війни заборонені.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначав, що вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі. Найоптимальнішим варіантом були б вибори до Верховної Ради, проведені одразу після закінчення війни.

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