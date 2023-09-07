Данілов пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

Наразі мільйони українців перебувають за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.

Секретар РНБО Олексій Данілов в етері "Сніданок з 1+1" пояснив, чому проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни майже неможливо.

"Зараз нам ще насувають – давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди наразі перебувають в окопах. А завдання держави доволі просте – забезпечити голосування кожного і кожній, який перебуває... А ті хто за кордоном? Людям, які починають давати нам поради, треба розуміти, що треба жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вибори, згідно із законодавством, під час війни заборонені.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначав, що вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі. Найоптимальнішим варіантом були б вибори до Верховної Ради, проведені одразу після закінчення війни.

Читайте також: