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Данілов пояснив, чому здача Криму "в оренду" росіянам неможлива

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Данілов пояснив, чому здача Криму "в оренду" росіянам неможлива

Фото: Апарат РНБО України

Цей досвід ми вже маємо, і поведінку росіян передбачити нескладно.

Так звана "оренда" українського Криму є неможливою. Річ у тім, що Росія дуже скоро зажадає стати єдиним власником.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"Вони вже були нашими орендарями. Дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", – наголосив Данілов.

Що ще заявив секретар РНБО

Потенційну автономію демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом Данілов також відкинув. За його словами, Україні було достатньо автономії Криму.

"Пам'ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – констатував Данілов.

Він впевнений у тому, що Україна здобуде перемогу у війні. Рано чи пізно Росія зазнає нищівної поразки на нашій землі.

Раніше Олексій Данілов наголошував, що Крим є невіддільною частиною України. Так, наша держава застосує всю незаборонену зброю для деокупації півострова.

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Дата публікації
Перегляди
454
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