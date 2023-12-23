Данілов пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом

Рекрутинг та мобілізація - це різні процеси, які не потрібно зрівнювати. Рекрутинг жодним чином не замінює мобілізацію.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Данілов, пояснює, що рекрутинг - це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна та чи інша професія, а тому вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію.

"Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації. Це два різні процеси", - зауважив секретар РНБО.

Щодо мобілізації жінок, то Данілов заявив, що вона буде виключно на добровільній основі.

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився про терміни такої мобілізації. За його словами, це відбудеться не найближчим часом. Її остаточний обсяг ще не визначено.

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