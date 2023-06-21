Данілов припускає кадрові перестанови після скандалу з бомбосховищами в Києві

Наприкінця тижня після засідання РНБО в Україні можуть відбутися кадрові перестанови на тлі ситуації з бомбосховищами.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після скандалу зі станом бомбосховищ в Україні.

Про це він повідомив 21 червня в ефірі телемарафону.

"Після подій, які відбулися в Києві, трагічних подій, було дано завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Всі об'єкти, які повинні відвідати відповідні органи, були відвідані. Дано оцінку. І в п'ятницю будемо на засіданні Ради з безпеки й оборони розглядати це питання", - сказав Данілов.

За його словами, доповідатиме, зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші міністри, які безпосередньо відповідали за перевірку. Саме за результатами цих доповідей будуть ухвалені відповідні рішення.

"Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення, за рахунок чутливості питань, які на сьогодні розглядаються", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що розглядатимуть також питання судової системи.

"Ситуація, яка на сьогодні складається в судах, - кричуща", - наголосив він.

Нагадаємо, після трагедії з бомбосховищем у Києві, біля якого загинули люди, Київська міська влада планує оснастити більшість столичних укриттів системою автоматичного відчинення дверей. А крім того, розташувати в різних районах столиці додаткові модульні залізобетонні укриття швидкого розгортання.

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