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Данілов про дипломатичний скандал з Польщею: "Ми об’єднанні ціллю знищити московську потвору"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Данілов про дипломатичний скандал з Польщею: "Ми об’єднанні ціллю знищити московську потвору"

Олексій Данілов прокомендував дипломатичний скандал з Польщею / Фото: Апарат РНБО України

Данілов наголосив, що саме Польща після повномасштабного вторгнення РФ передала Україні першу партію зброї.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на закиди про погіршення стосунків між Україною та Польщею і заявив, що обидві країни об’єднанні спільною європейською історією та дружніми зв’язками.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Польща і Україна єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", - написав Данілов.

Він наголосив, що польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною від першої хвилини повномасштабної війни проти "російського мороку і московської дикості".

"Дякуємо за все! Ми пам’ятаємо, хто перший простягнув Україні рушницю і хліб! Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що саме Польща після вторгнення російської терористичної держави 24 лютого 2022 року передала Україні першу партію зброї, а також необхідні тоді міномети.

Дипломатичний скандал з Польщею

Нагадаємо, раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький був викликаний до Міністерства закордонних справ у Києві. Приводом для цього стали висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача щодо "невдячності України за допомогу Польщі".

Після цього на дипломатичний скандал відреагував президент Зеленський. Він заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - сказав тоді Зеленський.

Однак попри це у Польщі далі продовжили лунати заяви, що відносини з Україною "останнім часом, не є найкращим". Причиною називають висловлювання представників української влади.

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Дата публікації
Перегляди
593
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