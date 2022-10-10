Данілов про кількість російських ракет: "Божевільний сусід жбурляє у нас все, що залишилося у військових закромах"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Росії залишилося вже не так багато ракет.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що цугцванг ( в шахах ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища - ред.) Путіна перебуває в активній фазі. Всі його подальші кроки в Україні призведуть до поразки.

Про це після масованої атаки РФ в Україні Олексій Данілов сказав у коментарі "Українській правді".

"Щоб Путін далі не робив, буде тільки гірше для нього. Ця агонія буде наближати його до поразки. З урахуванням того, що Путін не може отримати перемогу військовим шляхом, він вдався до стратегії знищити нашу інфраструктуру, нашу економіку. І це є нічим іншим, як зразком агресивного тероризму з боку Російської Федерації", - сказав він.

Він додав, що він категорично незгоден із формулюванням "Росія - спонсор тероризму", оскільки вона є безпосередньо країною-терористкою, яка використовує всі методи і засоби для знищення України.

"Те, що стосується сьогоднішньої потужної ракетної атаки, якої сьогодні зазнала майже вся країна, саме по нашій енергосистемі, ще раз – це прояв слабкості, це прояв розуміння того, що він програє. Він в такий спосіб хоче посіяти у нас хаос, паніку. Сьогодні з урахуванням тієї кількості ракет, які летіли на нашу територію, звичайно, ми не могли, на жаль, збити всі. Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що у нього вже не так багато залишилося всіх цих ракет і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого", - сказав Олексій Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що починаючи від лютого-березня, українська влада зверталася з проханням до країн Заходу дати спроможності у протиповітряній обороні, які ще до цього часу отримує Україна.

"Відверто кажучи, хотілося б більше і швидше. Тому що від цього залежить життя наших людей, захист нашої інфраструктури. Тому що є божевільний сусід, який жбурляє у нас все, що в нього там лишилося у військових закромах", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Було випущено 83 ракети. Із них 43 збила протиповітряна оборона.

Читайте також: