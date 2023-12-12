Данілов про мобілізацію: "Найближчим часом будуть нові ініціативи"

Це питання буде обговорене вже найближчим часом.

На наступному засіданні ставки верховного головнокомандувача розглянуть пропозиції у сфері мобілізації. Наразі запускають нову програму.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC Україна.

"Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", – повідомив секретар РНБО.

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Як відзначив Данілов, це питання зараз комплексно розробляється. Йдеться, зокрема, про залучення рекрутингових компаній та інше. Президент дав вказівку, щоб до наступного засідання ставки верховного головнокомандувача президент це питання було остаточно підготовлене.

Прокоментував посадовець і питання щодо того, чи вистачить нашій державі людей для продовження війни.

"Коли ви йдете на війну, у вас постійно не буде вистачати трьох речей. У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", – зазначив він.

Данілов наголосив: мистецтво військових – в таких умовах досягти перемоги.

Напередодні у Раді назвали недоліки призову й роботи ТЦК.

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