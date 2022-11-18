Данілов про вирок суду в Гаазі щодо літака за рейсом МН-17: "Перший етап великого процесу над злочинним путінським режимом"

Данілов наголосив, щоУкраїна не збирається чекати 8 років, поки злочинців путінського режиму покарають.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера за рейсом МН-17 у 2014 році. Він назвав це "першим етапом великого судового процесу над путінським режимом".

Про це секретар РНБО написав у Twitter.

"Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, 17 листопада окружний суд Гааги визнав винними у справі про аварію літака Malaysia Airlines, який прямував рейсом MH17, росіян Гіркіна і Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка. Суд засудив їх до довічного ув'язнення та виплати 16 млн євро компенсацій сім'ям загиблих.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відреагував на відповідне рішення Гаазького суду й наголосив, що всі російські звірства будуть покарані.

Натомість Росія відмовилася видавати Нідерландам двох засуджених судом у Гаазі за збиття літака рейсу MH17, мовляв, вони не визнають вирок суду.

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