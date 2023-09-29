Данілов прокоментував можливість затяжної війни та звернувся до українців

Наразі ми не можемо зупинитися, бо тоді на нас відіграються усі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував можливість затяжної війни України з РФ. Так, він закликав українців не панікувати, а боронити державу.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук на каналі Мосейчук+.

Треба зберігати стійкість

На жаль, Захід нерідко говорить про можливість затяжної війни. Як припускає Данілов, партнери, найімовірніше, спираються на фактори, які сьогодні "мають на столі".

"Не сприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються, і це є правда. Нам досі ніхто не може чітко дати відповідь на запитання, що таке наша перемога. Нам кажуть: "Ми вас підтримуватимемо до…" і далі слова "перемога" я ніде не чув", – сказав Данілов.

Так, Україні потрібне чітко розуміння щодо позиції наших партнерів. Чи будуть вони йти з нами до перемоги? Або ж вони йтимуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися й робити висновки?

Секретар РНБО запевняє: сьогодні тривають процеси, які точно йдуть на користь України. Зокрема, на території Росії.

"Наше завдання тримати стійкість, не впадати в сум, не панікувати. Нам своє робити. Нам треба боронити державу, звільняти від агресора. Якщо ми зупинимося на цьому шляху, то майте на увазі, що тоді відіграються на нас усі – і не тільки Путін", – переконаний Данілов.

Він констатував: ми живемо у дуже складному світі, і нерідко навіть у країн-партнерів політична доцільність переважує ті чи інші речі, які ми називаємо цінностями.

Зауважимо, очільник ГУР МО Кирило Буданов переконаний, що війна в Україні не буде довготривалою.

Читайте також: