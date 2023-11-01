Данілов прокоментував можливості Росії завдавати ударів по інфраструктурі України взимку

Найімовірніше, Росія знову атакуватиме Україну, коли настане зима. Ворог спробує завдати шкоди нашій інфраструктурі.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Держава готується до будь-яких викликів

За словами Данілова, наша держава володіє інформацією про наявність і кількість ракет. Так, Російська Федерація не володіє тою кількістю, якою б вона хотіла, для того, щоб заподіяти нам величезної шкоди.

"Але вони зараз потроху їх накопичують, вони їх зберігають для того, щоб коли буде зимовий період – саме в той період спробувати використати їх для того, щоб завдати шкоди безпосередньо нашій інфраструктурі. Максимальною є підготовка з нашого боку до цього питання, але, на жаль, це війна, і ми не можемо з вами спрогнозувати, по яких саме об'єктах будуть влучання", – стверджує Данілов.

За його словами, і владі, і громадянам треба спокійно готуватися до цієї зими.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Але ми розуміємо всі ці виклики і по максимуму там, де можна підготуватися, держава готується", – підсумував секретар РНБО.

Раніше експерт спрогнозував, якими будуть особливості ударів РФ взимку.

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