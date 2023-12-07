Данілов прокоментував провальне голосування Сенату за допомогу Україні: "Спокій і твердість"

У РНБО наголосили, що незалежно від того, як і хто голосує у світі, Україна не "відмовиться від жодного клаптика землі".

Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у X.

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"Спокій і твердість. У незалежності від того, хто, де і як проголосував у будь-якій країні світу ми не припинимо захищати нашу державу, ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі та не пробачимо жодного вбитого або скаліченого. Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору. З кожним днем, з кожним важким, але потрібним уроком, ми дорослішаємо та стаємо більш міцними", - йдеться у дописі посадовця.

Данілов заявив, що Сили оборони будуть боротися, попри "невиконання взятих міжнародних безпекових зобовʼязань" партнерами.

"Ми зрозуміли, що не зважаючи на людський прогрес у світі, знову головним пріоритетом стає сила, і тому Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури та невиконання взятих міжнародних безпекових зобовʼязань", - зазначив представник РНБО.

Нагадаємо, Сенат США не підтримав законопроєкт, який передбачав подальшу допомогу Україні. Джо Байден прокоментував провальне голосування.

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