Данілов прокоментував ймовірність повномасштабного російського наступу на Україну

Секретар РНБО вважає, що таке вторгнення неможливо зробити навіть фізично.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що наразі немає жодних підстав для тверджень про можливість повномасштабного наступу на нашу територію збройних сил Російської Федерації.

Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО у понеділок, 24 січня, відповідаючи на запитання ТСН.

“На сьогодні ми не бачимо жодних підстав для того, щоб були твердження про повномасштабний наступ на нашу територію. Це неможливо зробити навіть фізично”, - заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО підтвердив, що пересування підрозділів російських збройних сил на території Російської Федерації фіксуються, але це в Україні нікого не дивує.

“Можливо, це дивина для наших іноземних партнерів, які врешті-решт побачили, що там є війська РФ і вони пересуваються в певний спосіб”, - зауважив він.

Олексій Данілов нагадав, що така ситуація почалася від 30 жовтня 2021 року з публікації у Washington Post. “Саме в цей день до мене звернулися представники цього шанованого ЗМІ за інформацією про нібито додаткове велике скупчення [російських військ] на наших кордонах. На що я дав відповідь, яка була зафіксована, що ми такого не бачимо”, - підкреслив він.

Громадянам України секретар РНБО порадив зберігати спокій та довіритися уряду та місцевій владі, де у випадках форс-мажору знають що робити.

“У разі необхідності у нас є система загальнонаціонального оповіщення, ми нічого приховувати не будемо, ви бачите, що всі процеси ми виносимо на ваш розсуд і ми з будь-якого випадку готові з вами комунікувати”, - наголосив він..

Нагадаємо, раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.

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