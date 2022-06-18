Данілов прокоментував загрозу тактичного ядерного удару РФ по Україні: "Ми готові до будь-якого сценарію"

Данілов прокоментував загрозу тактичного ядерного удару РФ по Україні: "Ми готові до будь-якого сценарію"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готова до застосування РФ тактичної ядерної зброї.

Він зауважив, що Україна готується до порушення Росією нових правил у війні, зокрема використання нею хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив для The Globe and Mail.

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"Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Варто зазначити, що кремлівські пропагандисти відкрито погрожують світу застосуванням ядерної зброї. Через що європейські політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної, хімічної або біологічної зброї.

Тим часом російський "фюрер" Володимир Путін заявив, що Кремль не погрожує ядерною зброєю, але застосує, якщо РФ буде потребувати захисту суверенітету.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснили, чому Росія систематично погрожує ядерною зброю. Там вважають, що Російська Федерація вдається до маніпуляцій темою ядерної зброї, аби потім висвітлювати реакції на свої заяви з позиції жертви та продовжувати тактику шантажу і залякування.

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

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