Данілов прокоментував знання англійської мови: "Це мова нашого виживання"

Секретар РНБО Олексій Данілов буде готовий піти з поста, якщо на його місце прийде людина з більшим знанням - зокрема, англійської мови.

Про це він розповів в рамках єдиного телемарафону.

За його словами, англійська мова для всіх без виключення є обов'язковою.

“Це мова нашого виживання. Це мова спілкування з цивілізованим світом, це мова бізнесу, це мова політики, це мова, яку знає майже весь світ. В мене з англійською, на жаль, не так добре, як би хотілося. В мене - так звана "побутова", як і переважно в більшості мого віку людей. Але я від цього не страждаю. Якщо буде потреба поступитися заради того, щоб була людина, яка освічена, знає мову і набагато більше принесе користі. Повірте, за мною тут не буде ніякої зупинки, тому що я вважаю, що це абсолютно річ, яка має бути обов'язковою. Це не про мене, це про країну”, - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що посол України пояснив свій коментар щодо "нездорового сарказму" Зеленського.

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