"Лукашенко під впливом Росії": Данілов розказав, чи зможе Білорусь напасти на Україну

Україна уважно стежить за тим, що зараз відбувається на білорусько-українському кордоні.

Водночас слід розуміти, що Білорусь уже давно втратила політичну незалежність, а тому можливі різні сценарії розвитку.

Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що зараз на білоруському кордоні немає такої концентрації сил, як це було до 24 лютого.

"Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що білоруським військам можуть видати указ про наступ на Україну, проте у них немає сил, щоб добитись якихось військових успіхів.

"Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили. Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у середу, 15 червня, відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Також напад Білорусі на захід України вигідний Путіну, оскільки це може завадити постачанню західної зброї. А тому російський диктатор може тиснути на самопроголошеного президента Білорусі, щоб той напав на Україну.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України. Фейковому президенту ввижається, що "Захід може ввести війська до західних регіонів України та напасти на Білорусь".

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