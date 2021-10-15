Данілов розказав, скільки в Україні від 2014 року відкрито справ за статтею про державну зраду

В Україні 400 людей, яких звинувачують в державній зраді оголосили в розшук.
На засіданні РНБО заслухали доповіді представників правоохоронних органів стосовно розслідування справ про державну зраду.
Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
РНБО заслухала доповіді генпрокурорки Ірини Венедіктової, голови МВС Дениса Монастирського і голови СБУ Івана Баканова.
"Починаючи від 2014 року було відкрито 1600 справ за статтею 111. Йдеться про державну зраду. Сьогодні 400 людей є у розшуку. Великій кількості осіб було оголошено про підозру. Велика кількість справ перебуває у судах. Є проблема, що велика частина справ розглядається на території Донецької та Луганської областей, а там складна ситуація із розглядом цих питань. Віктор Янукович, який був засуджений за статтею 111 ККУ - він не один із високопосадовців. Сьогодні розслідуються справи і щодо людей, які займали посади голови НБУ, міністрів та співробітників інших центральних органів. Проти них відкриті кримінальні провадження. Питання перебуватиме на контролі РНБО", - сказав Данілов.
Нагадаємо:
- Організовували вибори до російської Держдуми на території України: РНБО ввела санкції проти 237 осіб
- РНБО вперше за вперше за роки Незалежності затвердила план оборони країни.
- РНБО затвердила стратегію інформаційної безпеки.