Данілов розказав, скільки в Україні від 2014 року відкрито справ за статтею про державну зраду

Данілов розказав, скільки в Україні від 2014 року відкрито справ за статтею про державну зраду

В Україні 400 людей, яких звинувачують в державній зраді оголосили в розшук.

На засіданні РНБО заслухали доповіді представників правоохоронних органів стосовно розслідування справ про державну зраду.

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Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

РНБО заслухала доповіді генпрокурорки Ірини Венедіктової, голови МВС Дениса Монастирського і голови СБУ Івана Баканова.

"Починаючи від 2014 року було відкрито 1600 справ за статтею 111. Йдеться про державну зраду. Сьогодні 400 людей є у розшуку. Великій кількості осіб було оголошено про підозру. Велика кількість справ перебуває у судах. Є проблема, що велика частина справ розглядається на території Донецької та Луганської областей, а там складна ситуація із розглядом цих питань. Віктор Янукович, який був засуджений за статтею 111 ККУ - він не один із високопосадовців. Сьогодні розслідуються справи і щодо людей, які займали посади голови НБУ, міністрів та співробітників інших центральних органів. Проти них відкриті кримінальні провадження. Питання перебуватиме на контролі РНБО", - сказав Данілов.

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