Данілов розповів, як УПЦ МП будуть виселяти з Києво-Печерської Лаври

Данилов заявив, що представники УПЦ МП не мають права тримати державу в заручниках.

Представників Московського патріархату будуть виселять з Києво-Печерської Лаври без застосування фізичного впливу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю Радіо Свобода.

Він зазначив, що Україна не буде уподібнюватись Російській Федерації, тому не буде діяти силою, щоб виселити ченців з Лаври.

"Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території", - пообіцяв він.

Також читайте Яка церква займе Лавру після вигнання УПЦ МП: думка священника

Також секретар РНБО заявив, що серед представників Московського патріархату багато співробітників російської ФСБ.

Крім того, Данілов додав, що українська влада не виступає проти церкви як такої.

"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск прокоментував розірвання договору Міністерством культури України щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.

Крім того, ми раніше інформували, що Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.