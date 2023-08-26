Данілов розкрив, чим Україна знищила російську установку С-400 "Тріумф" у Криму: "Це наш новий виріб"

Україна розробила нову сучасну ракету, яка показала себе "абсолютно бездоганно" під час "бавовни" у Криму кілька днів тому.

Російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" в Криму було знищено 23 серпня за допомогою нової сучасної української ракети.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.

Він наголосив, що ракета, яка спричинила активні обговорення серед військових експертів, була "нова й абсолютно сучасна".

"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", – сказав Данілов.

Водночас він не став розкривати усіх деталей, зокрема, чи була це цілком нова розробку, чи лише модифікація вже наявного озброєння. Данілов лише зазначив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.

Нагадаємо, в районі села Оленівка в окупованому Криму вранці 23 серпня прогриміли близько семи вибухів. Згодом у ГУР підтвердили "бавовну" і повідомили про знищену російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Натомість окупаційна "влада" у Криму видала свою смішну версію вибухів, що лунали на півострові. Там заявили, що то горіла трава, а не російська система С-400 "Тріумф".

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