Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви Китаю про готовність сприяти "припиненню вогню" і переговорам між Україною та РФ.

Припинення вогню в Україні за посередництва Китаю неможливе. Україна не сяде за стіл переговорів з РФ, поки російські війська не покинуть наші окуповані території.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Він прокоментував заяви РФ та Китаю про нібито зміцнення зв'язків між країнами. На його думку, Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран".

Водночас Данілов відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю. Раніше у Пекіні заявляли, що готові сприяти "якнайшвидшого припинення вогню" і переговорам між Україною та РФ.

"Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", - сказав Данілов.

Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "терористом", і наголосив, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей".

Відносини РФ і Китаю

У вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю на форум на форум "Один пояс, один шлях", де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Він під час зустрічі з президентом РФ запропонував "старому другу" Путіну будувати "новий світовий лад". Китайський лідер у своєму виступі не згадав про війну в Україні чи напад ХАМАСу на Ізраїль, але натякнув на “зміни у глобальному лідерстві”.

Однак в ОП заявили, що візит російського президента Володимира Путіна до Китаю не більше, ніж просто фікція. За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, з такою країною як РФ ніхто не будуватиме жодних стратегічних відносин, зокрема і Пекін.

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